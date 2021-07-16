Президент поручил создать в России систему медицинской реабилитации на 2021-2026 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин обратил внимание на систему медицинской реабилитации в России. Президент получил разработать и реализовать соответствующую программу, которая будет рассчитана на период с 2021 по 2026 годы.

На эти цели из бюджета будет выделено 100 миллиардов рублей. Соответствующее поручение было дано по итогам участия в ХХ съезде партии «Единой России». Поручение уже поручения опубликовано на сайте Кремля.

В документе указано, что правительству необходимо обеспечить продумать программу, предусмотрев ее реализацию за счет средств федерального бюджета. Предполагается, что на указанные цели в первые четыре года будет направлено 60 млрд рублей. Оставшиеся средства перечислят до 2026 года.

Глава государства отметил, что данная сфера здравоохранения сейчас недоразвита.

- Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии, - отметил президент на съезде «Единой России».

Глава государства подчеркнул, что вопросы последующего восстановления здоровья не менее важны, чем само лечение. Особенно актуально это сейчас, в период пандемии. Многие месяцами возвращаются к полноценной жизни после перенесенной инфекции, так как весь организм испытывает колоссальный стресс.

Доложить об исполнении поручения правительству необходимо до 15 августа 2021 года, далее сообщать главе государства о реализации программы будут один раз в полугодие.

Напомним, 16 июля глава государства дал ряд указаний по итогам участия в XX съезде партии «Единая Россия». Все поручения президента направленных на улучшение социальной сферы в России.