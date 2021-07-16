Правительство разрешило Роскосмосу вести переговоры с США о поставке ракетных двигателей РД-181М

Правительство разрешило Роскосмосу вести переговоры с США о поставке ракетных двигателей Фото: REUTERS

Правительство России дало все необходимые разрешения предприятию Роскосмоса для реализации контракта по поставке ракетных двигателей РД-181 в США.

Разрешение получили Химкинское НПО «Энергомаш» и Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК). Поставки двигателей должны осуществиться для компании Orbiatal Sciences.

«Контрактом предусмотрены ограничения на использование РД-181 в военных программах - ракеты с нашим двигателем не могут использоваться для выведения космических аппаратов военного назначения», - приводит «Известия» слова президента ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева.

Как уточняется, сумма контракта должна составить около 1 млрд долларов за 60 двигателей. Солнцева пояснил, что в данную сумму входит не только стоимость двигателя, а целый набор услуг: «летная подготовка, инсталляция двигателя на ракету, проведение испытаний».

Солнцев полагает, что контракт ориентирован на сотрудничество в течение 15-25 лет, «поскольку регулярно менять двигатели на ракете никто не будет».