Прощание с режиссером Александром Стефановичем прошло в Центральном доме кинематографистов в Москве. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В пятницу, 16 июля, в Москве в Центральном доме кинематографистов состоялось прощание с режиссером и сценаристом Александром Стефановичом, который позже был похоронен на Троекуровском кладбище.

Прощание с заслуженным деятелем искусств началось в холле Дома кинематографистов. Позже, в 14:00, в храме Святителя Николая в Троекурове прошло отпевание режиссера, после чего его похоронили.

Напомним, Александра Стефановича ушел из жизни вечером в минувший вторник, 13 июля. Режиссер скончался в одной из московских больниц от коронавирусной инфекции в возрасте 76 лет.

Стефанович был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусной пневмонией. Ранее он долгое время лечился дома и отказывался ехать в больницу. Когда его все-таки госпитализировали, поражение легких составляло уже 50 процентов. Через неделю было 70 процентов. Несмотря на помощь врачей, организм так и не смог справиться с последствиями инфекции.