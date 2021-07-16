Два человека в больнице после жесткой посадки Ан-28 под Томском Фото: Иван ВИСЛОВ

Пилота и пассажира Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, госпитализировали после ЧП с самолетом.

«Два человека госпитализированы после жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе - пилот и пассажир», - приводит ТАСС слова источника в медицинских кругах.

Как писал сайт kp.ru, ранее поступило сообщение о том, что все пассажиры самолета живы. Позже в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП заявили, что никто из пассажиров воздушного судна не получил тяжелых травм, однако уточнили, что пилот Анатолий Прытков сломал ногу.

Напомним, днем в пятницу, 16 июля, самолет Ан-28 пропал с радаров на территории Томской области. Воздушное судно с пассажирами на борту следовало по рейсу город Кедровый - Томск, связь с ним оборвалась через 20 минут после вылета лайнера из аэропорта. Как сообщалось, перед тем, как пропасть с радаров, экипаж успел подать аварийный сигнал: в 13:00 по московскому времени МЧС получило сообщение о том, что у самолета сработал аварийный маяк.