Мурашко: в России в пиковые дни от коронавируса прививается до миллиона человек в сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России растут. Такое заявление в пятницу, 16 июля, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что в пиковые дни прививки от COVID-19 делают до миллиона человек в сутки.

По его словам, каждую неделю в стране можно видеть прирост по количеству вакцинированных от коронавируса. «Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки», - сказал глава Минздрава в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

Напомним, сегодня, 16 июля, президент России Владимир Путин заявил, что от темпов вакцинации против коронавируса в мире зависит минимизация рисков новых волн пандемии, а также восстановление экономики и преодоление негативных тенденций в социальной сфере. Российский лидер также отметил, что Москва готова к сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в вопросах массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, в том числе и трудовых мигрантов.