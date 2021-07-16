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Здоровье16 июля 2021 21:14

Собянин: вакцинация в сферах образования и здравоохранения в Москве достигает 70%

Источник:kp.ru
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Сергей Собянин.

Сергей Собянин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Показатель вакцинации от коронавирусной инфекции в сферах образования и здравоохранения в Москве достигает 70 процентов. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заявил, что темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России растут, отметив, что в пиковые дни прививки от COVID-19 делают до миллиона человек в сутки. По его словам, каждую неделю в стране можно видеть прирост по количеству вакцинированных от коронавируса.