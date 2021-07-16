Мурашко: врача нужно вызвать при температуре дольше 36 часов после прививки от коронавируса

Глава Минздрава назвал условие для обращения к врачу после вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал условие для обращения к врачу после прививки от коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава РФ рекомендовал вызвать врача в случае, если после прививки от коронавируса температура держится более 24-36 часов.

«В случае … если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно», - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1».

Как отметил Мурашко, переносимость у всех вакцин хорошая, однако каждый человек индивидуален. При этом глава ведомства уточнил, что необходимость вызова врача также зависит от того, насколько сильно растет температура.

Как писал сайт kp.ru, в интервью министр здравоохранения также сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, подчеркнув, что в пиковые дни прививки от COVID-19 делают до миллиона человек в сутки. По словам Мурашко, каждую неделю в стране можно видеть прирост по количеству вакцинированных от коронавирусной инфекции.