В Туве запретили передвижение граждан без производственной необходимости на фоне ковида

В Туве запретили передвижение граждан без производственной необходимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне прироста заболеваемости коронавирусной инфекции власти Тувы приняли решение усилить ограничительные меры. Как указано на сайте администрации республики, вводится запрет на передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций.

«Запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения - без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики», - говорится в сообщении пресс-служба Тувы.

Как уточняется, дети до 14 лет включительно могут находиться на улице только вместе со взрослыми.

Кроме того, приостанавливается деятельность турагентств, рынков, организаций дополнительного образования, а также парков и игровых зон. Свою работу прекращают парикмахерские, салоны красоты, бассейны и другие организации.

Свою работу продолжат салоны сотовой связи, аптеки, а также магазины с товарами первой необходимости, которые находятся не в жилых домах или имеют отдельный вход.