Ввоз лаймов в Россию из Бразилии приостановят с 19 июля 2021 Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор приостанавливает с понедельника, 19 июля, ввоз лаймов из Бразилии в Россию. Как сообщается, соответствующе решение принято по причине превышения уровня остаточного количества пестицида бифентрина. Информация размещена в пятницу, 16 июля, на сайте ведомства.

«Информирует о выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий на территории Российской Федерации в пищевой продукции «лайм» нарушений обязательных требований законодательства», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отмечается в тексте заявления, было выявлено превышение максимально допустимого уровня остаточного количества пестицида бифентрина в лайме, который привозят из Бразилии.

Ввоз продукции будет приостановлен с понедельника, 19 июля, до особого распоряжения.

Напомним, накануне появилось сообщение, что цены на бананы в России обновили пятилетний максимум. Согласно представленным данным, РФ вошла в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.