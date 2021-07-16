Цена на арматуру в России за год выросла более чем вдвое Фото: REUTERS

Стоимость арматуры в России с июля прошлого года по июль текущего года выросла на 111 процентов, до 58 тысяч рублей, а горячий прокат подорожал на 128 процентов до 71 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, уточнив, что увеличение цен связано с восстановлением мировой экономики.

Кроме того, цена отходов черных металлов подорожала на 63 процента, до 27 тысяч рублей за тонну, а также железорудное сырье выросло на 128 процентов, до 13 тысяч рублей за тонну.

«Увеличение цен … во многом связано с общей конъюнктурой мирового рынка, восстановлением мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений и соответствующим увеличением металлопотребления реального сектора экономики», - заявили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги за 2020 год получили 100 миллиардов рублей сверхприбыли и должны вернуть эти деньги в госбюджет. Директор группы НЛМК Владимир Лисин назвал эту идею «синдромом Госплана». Он отметил, что в этом предложении не учитываются возросшие налоговые поступления от металлургов в федеральный и региональные бюджеты.