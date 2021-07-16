Зеленский расширил полномочия Нацсовета Украины по телевидению. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский расширил полномочия Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Закон будет действовать в период карантина и предусматривает увеличение зарплат членов регулятора.

"Законом определяются вопросы обеспечения и организации работы Нацсовета по телевидению и радиовещанию, оплаты труда ее членов и о досрочном прекращении их полномочий. Закон вступает в силу со следующего дня после опубликования", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте президента Украины.

Согласно закону, оплата труда членов Нацсовета увеличивается в 2,5 раза, так как должна "обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей". Так, заработная плата главы составит 81 080 гривен, или $3 тыс., первый заместитель главы может рассчитывать на 77,8 тыс. гривен, или $2,8 тыс.

Кроме прочего Нацсовет дополнительно наделяется надзорными полномочиями в период карантина, и может проводить внеплановые безвыездные проверки в установленном законодательством порядке. Регулятор должен предупредить телеканал о надзорных мероприятиях в срок до пяти дней.