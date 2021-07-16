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Экономика16 июля 2021 23:49

S&P подтвердило «стабильный» рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что ведомство в очередной раз убедилось в правильности проводимой в стране экономической политики
Анастасия РЫШКОВА
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Силуанов отметил, что ведомство в очередной раз убедилось в правильности проводимой в стране экономической политики.

Силуанов отметил, что ведомство в очередной раз убедилось в правильности проводимой в стране экономической политики.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB". Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в пятницу 16 июля.

Отмечается, что прогноз долгосрочных рейтингов - "стабильный".

Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "А-3" и "A-2" соответственно.

После заявления агентства, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что ведомство в очередной раз убедилось в правильности проводимой в стране экономической политики.

"Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики", - сказал министр журналистам ТАСС.

Он отметил, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста экономики нашей страны в текущем году до 3,7% годовых с 3,3%.