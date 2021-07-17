Мурашко оценил ситуацию с ковидом в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал эпидемиологическую обстановку с распространением коронавируса в России.

"Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших", - заявил Мурашко в интервью на канале "Россия 1".

По словам министра, ситуация еще остается крайне напряженной. Но при этом он отметил, что темпы распространения коронавируса немного замедлились. Однако Мурашко рассказал об увеличении числа заболевших инфекцией. Министр отметил, что на сегодняшний день 18% коек в стране не задействованы, однако при этом зарегистрированы под пациентов с вирусом.

Ранее Мурашко назвал регионы, в которых ситуация с COVID-19 осложнилась. В список попали Ханты-Мансийский автономный округ, Адыгея, Красноярск, Алтайский край и Астраханская область. Он отметил, что в целом по России все еще наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.