Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что спрос на жилье в России уменьшился.

"Посмотрим, что будет осенью. Сегодня мы уже фиксируем после 1 июля снижение спроса <…> Но льготные программы продолжают работать", - сказал замминистра ТАСС.

Он считает, для стабилизации цен на жилье в стране нужно достичь баланса между спросом и предложением.

"Мы должны оптимизировать затраты - за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры", - сказал Стасишин.

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объем выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом может уменьшиться на 20-30%.

Льготная ипотека на новостройки была продлена по поручению президента России Владимира Путина до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена до 7%, при этом сумма кредита уменьшена до 3 миллионов рублей.