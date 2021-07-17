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Экономика17 июля 2021 1:24

Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье в России

Льготные программы продолжают работать, отметили в ведомстве
Анастасия РЫШКОВА
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Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье в России.

Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье в России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра по строительству и ЖКХ РФ Никита Стасишин сообщил, что спрос на жилье в России уменьшился.

"Посмотрим, что будет осенью. Сегодня мы уже фиксируем после 1 июля снижение спроса <…> Но льготные программы продолжают работать", - сказал замминистра ТАСС.

Он считает, для стабилизации цен на жилье в стране нужно достичь баланса между спросом и предложением.

"Мы должны оптимизировать затраты - за счет строительства опережающими темпами социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры", - сказал Стасишин.

Напомним, что ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что объем выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом может уменьшиться на 20-30%.

Льготная ипотека на новостройки была продлена по поручению президента России Владимира Путина до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена до 7%, при этом сумма кредита уменьшена до 3 миллионов рублей.