Киев считает, что убедил Германию в опасности "Северного потока-2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витвенко заявил, что, на его взгляд, Киеву удалось убедить Германию в опасности газопровода "Северный поток 2".

"Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили. Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет…", — сказал Витренко телеканалу "Украина 24".

По его словам, Киев надеется на то, что "Северный поток 2" не будет запущен, отметив, что это можно будет наблюдать после того, как канцлер Германии уйдет с поста.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Против проекта выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других стран Европы.

После встречи с Ангелой Меркель 16 июля, Джо Байден заявил, что не стал выдвигать дополнительные санкции против "Северного потока - 2", так как он был почти достроен.