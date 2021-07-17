Пресс-секретарь Зеленского осудил США и Германию из-за «Северного потока-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в пятницу, 16 июля, пожаловался на отсутствие конкретики в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию. Соответствующий релиз опубликован на сайте офиса президента Украины.

Никифоров выразил благодарность президенту США и канцлеру Германии за поддержку "территориальной целостности" Украины, а также за содействие в вопросе продолжения транзита газа и заявления о том, что нельзя позволить России "использовать "Северный поток — 2 " как оружие".

"Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - посетовал пресс-секретарь.

При этом он напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет".

По его словам, Зеленский надеется, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам". И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", - добавил Никифоров.

Ранее Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. В числе прочего она обсудила с президентом Байденом защиту от "российской агрессии" и ситуацию с "Северным потоком — 2". По итогам встречи они подписали "Вашингтонскую декларацию" о принципах отношений между Германией и США.