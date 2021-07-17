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В мире17 июля 2021 4:56

Геймер раскрыл засекреченные данные британского танка на форуме компьютерной игры

Он хотел доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали боевую машину
Анастасия РЫШКОВА
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Геймер раскрыл засекреченные данные британского танка на форуме компьютерной игры. Фото: скриншот изображения танка в игре.

Геймер раскрыл засекреченные данные британского танка на форуме компьютерной игры. Фото: скриншот изображения танка в игре.

Один из пользователей выложил в общий доступ засекреченный документ с секретными характеристиками британского танка Challenger 2. Он хотел улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder. Об этом сообщает портал UK Defence Journal.

Геймер представился командиром танка Challenger 2 и выложил на форуме пособия по техническому обслуживанию боевой машины (AESP). Он хотел доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали танк.

Отмечено, что на документах был зачеркнут гриф секретности и стояла печать, указывающая на то, что документ не засекречен. Кроме того, некоторый части текста были затемнены.

После случившего разработчики отказались обсуждать инцидент и сам документ. Модератор форума заявил, что у них имеется письменное подтверждение от министерства обороны Британии о том, что этот документ до сих порт имеет статус "секретно".