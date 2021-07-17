В России начнут тестировать усиленную электронную подпись с 20 июля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно постановлению правительства РФ с 20 июля 2021 по 31 июля 2022 года в стране пройдет эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг.

"Провести с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием федеральной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", - сказано в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Координировать процесс эксперимента поручено Минцифры РФ.

Правительство посоветовало "Ростелекому" и ВТБ принять участие в эксперименте и в течение трех месяцев, после вступления документа в силу, обеспечить выдачу сертификатов подписания документов, а также апробацию усиленной электронной подписи.