В доме Романовых высказались об обязательной вакцинации от коронавируса

В доме Романовых осудили отмену Царского крестного хода в Екатеринбурге.

Директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов в интервью радио "Комсомольская правда" обсудил вопрос обязательной вакцинации от COVID-19

"Заставлять людей нельзя, но надо максимально вести разъяснительную работу": в доме Романовых считают, что торопиться с принудительной вакцинацией от COVID-19 не стоит, - рассказал Закатов о ситуации в царской семье.

Он отметил, что насильственные меры всегда вызывают отторжение. Закатов считает действовать деликатно и мудро, объясняя, прежде всего людям, и убеждая их.

"Если бы речь шла о бесспорной вакцине, тогда можно было бы объявить всеобщую вакцинацию. Но болезнь не изучена, она индивидуальна", - сказал директор канцелярии российского Императорского Дома.

Александр Закатов также рассказал, что представители царской семьи положительно относятся к вакцинации и собираются привиться российским препаратом.