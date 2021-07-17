Последние новости на утро 17 июля 2021: Киев считает, что убедил Германию в "опасности" "Северного потока-2"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витвенко заявил, что, на его взгляд, Киеву удалось убедить Германию "в опасности" газопровода "Северный поток 2". По его словам, Киев надеется на то, что "Северный поток 2" не будет запущен, отметив, что это можно будет наблюдать после того, как канцлер Германии уйдет с поста.

Обязательные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве отменят с 19 июля 2021. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Градоначальник подчеркнул, что в Москве ситуация с пандемией продолжает оставаться сложной. Хотя и основные показатели улучшаются четвертую неделю.

Пассажирский самолет Ан-28 совершил жесткую посадку в Томской области. Благодаря профессионализму пилотов все пассажиры остались живы. В момент полета у воздушного судна отказал двигатель.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране по-прежнему напряженной. За последние пять суток заболеваемость COVID-19 в России выросла на 2%, что ниже показателей, которые были три-четыре недели назад. Улучшения ситуации удалось добиться в Москве. На текущей неделе по столице прирост заболевших составлял 20%, что, однако, по-прежнему остается высоким темпом.

Всемирная организация здравоохранения собирается провести проверку лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей коронавирусом в декабре 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Секретариат ВОЗ проведет комплексные исследования людей, диких животных, животных, содержащихся в неволе и на фермах, а также окружающей среды.

Наследники дома Романовых привились от ковида российской вакциной. Об этом сообщил директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов. Он рассказал, что Князь Георгий Михайлович и его невеста привились российской вакциной. Великая княгиня тоже хочет, но в данный момент она находится в Испании. Он отметил, что в целом представители царской семьи положительно относятся к вакцинации.

В суд поступила кассационная жалоба на приговор Михаилу Ефремову. Адвокаты указывают на множество нарушений закона при рассмотрении дела актера. Также они отмечают в жалобе, что актер полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном, а до аварии прошлого года занимался активно благотворительностью, имеет много благодарностей и госнаград, а находясь в колонии не получил ни одного замечания. По мнению правозащитников и самого актера, суд мог бы сократить срок наказания.