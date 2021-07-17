Минздрав США сообщил о росте числа госпитализаций непривитых молодых людей

В США сообщили о «пандемии непривитых» Фото: REUTERS

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США Рошель Валенски сообщила о росте случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране, отметив, что COVID-19 «становится пандемией непривитых» и что вакцинированные люди защищены от тяжелого течения заболевания.

«Это становится пандемией непривитых. Мы наблюдаем вспышки заболеваний в тех частях страны, которые имеют низкий охват вакцинацией, потому что невакцинированные люди подвергаются риску», - приводит The Hill слова главы CDC.

Валенски заявила, что в среднем в США регистрируется около 26 000 случаев заражения коронавирусом в день, что почти на 70 процентов больше, чем за последние семь дней. Количество госпитализаций составляет примерно 2790 в день, что на 36 процентов больше, чем на предыдущей неделе, а количество смертей выросло на 26 процентов.

По ее словам, почти все госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции происходят среди непривитых. Специалист уточнила, что около 97 процентов людей, попадающих в больницу с COVID-19, не были вакцинированы.

«Хорошая новость заключается в том, что если вы полностью вакцинированы, вы защищены от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти и даже защищены от известных вариантов, включая дельта-вариант, распространенных в этой стране», - отметила она.

Напомним, США уже долгое время остаются в лидерах по количеству заболевших коронавирусом. По данным Worldometers, за весь период пандемии в стране зарегистрировали 34 894 787 случаев заражения коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали 624 323 человека. Выздоровели 29 345 388 пациентов.