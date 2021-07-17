МВД запустит систему розыска авто "Паутина" по всей России до конца 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство внутренних дел РФ собирается до конца текущего года внедрить систему «Паутина» в своих подразделениях по всей стране. Об этом сообщили в пресс-центре ведомстве, уточнив, что сервис предназначен для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе для выявления угнанных машин.

«Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года», - приводит ТАСС заявление МВД.

В ведомстве отметили, что сервис «Паутина» предназначен для пресечения и раскрытия преступлений, выявления похищенных или угнанных машин, а также автомобилей участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП.

Как отмечается, благодаря сервису будет возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, которые ранее были зафиксированы дорожными камерами. «Паутина» уже работает в Центральном федеральном округе.

Напомним, ранее МВД предложило снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольное прохождение ТО.