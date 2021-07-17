В доме Романовых высказались о возможности монархии в РФ Фото: EAST NEWS

Директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов в интервью Радио «Комсомольская правда» высказался о возможности монархии в России.

По его словам, российский императорский дом «прекрасно понимает», что восстановить монархию в стране сейчас невозможно. Как отмтеил Закатов, для этого требуется подготовительный период.

«Но Императорская семья верит в то, что монархия может быть востребована народом. Это возможно будет когда-то, если сложатся исторические условия, если сам народ этого пожелает», - заявил он.

Закатов также отмтеил, что императорский дом, который бы отказался от идеи монархии, это «все равно, что церковь, проповедующая атеизм».

Как писал сайт kp.ru, директор канцелярии российского Императорского Дома также обсудил с журналистами вопрос отмены Царского крепостного хода, осудив его отмену в Екатеринбурге. Как он отметил, насильственные меры всегда вызывают отторжение.