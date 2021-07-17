Прощание с Петром Мамоновым проходит в Донском монастыре

Петр Мамонов Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В субботу, 17 июля, в главном соборе Донского монастыря началась церемония прощание с основателем группы «Звуки Му», музыкантом и актером Петром Мамоновым.

Как писал сайт kp.ru, похороны артиста состоятся в городе Верее в Московской области 17 июля.

Напомним, известный российский музыкант и актер Петр Мамонов умер вечером в минувший четверг, 15 июля, о смерти 70-летнего артиста сообщила его супруга. В последние дни жизни актер лежал в реанимации больницы в коме, у него отказывали почки и сердце, а также развился сепсис из-за осложнений после коронавирусной инфекции.

Петр Мамонов известен по музыкальной группе «Звуки Му», а также кинофильмам и моноспектаклям. В 2006 он получил приз кинофестиваля «Московская премьера», а также кинопремий «Золотой орёл» и «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров». В том же году актер получил премию «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры России. В 2007 актер получил приз интернет-кинопремии «Жорж» в номинации «лучший российский актёр» за фильм «Остров».