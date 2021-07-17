Вирусолог: третья волна пандемии продлится в России еще минимум три месяца Фото: Светлана Макеева

Третья волна пандемии коронавирусной инфекции в России находится в самом разгаре. Такое заявление сделал врач-вирусолог Евгений Тимаков, предположив, что она будет активной еще по меньшей мере три месяца.

«У нас третья волна началась давным-давно, и мы сейчас в ее разгаре. Она не собирается уменьшаться и снижаться. Эта третья волна будет у нас длительной, растянутой по времени минимум на три месяца. Три месяца с нынешнего срока», - приводит ТАСС слова специалиста.

Вирусолог отметил, что третья волна в России протекает активнее, чем во многих других странах, указав на то, что летальность почти в 30 раз выше. По его словам, Россия вошла в третью волну коронавируса «гораздо раньше», чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале роста заражаемости в других странах.

«Горит у нас гораздо сильнее, чем в других странах эта волна. Летальность у нас почти в 30 раз выше, чем в других странах», - отметил он.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время мир находится в начале новой волны пандемии коронавирусной инфекции, отметив неравенство в доступе к вакцинам от инфекции.