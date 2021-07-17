NBC News: США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев Фото: REUTERS

США планируют эвакуировать 2,5 тысячи афганцев непосредственно на свою территорию, а 10 тысяч афганских граждан будут перевезены на американскую военную базу за границей или в третьей стране.

Президент США Джо Байден ранее сообщил, что Вашингтон вывезет из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Изначально этих граждан планировалось отправить в третьи страны для рассмотрения заявлений о постоянном местожительстве в Соединенных Штатах.

Как передает телеканал NBC News со ссылкой на три источника в американской администрации, 2,5 тысячи афганцев уже прошли проверку безопасности, что позволяет им с семьями приехать непосредственно в США. После прохождения медосмотра им разрешат остаться в стране в статусе беженцев.

По предварительным данным, эвакуация должна начаться в течение нескольких дней.

Сообщается, что примерно 20 тысяч афганцев, работавших с американцами, подали заявления о переселении в Штаты, опасаясь за свою жизнь после вывода американских военных из Афганистана.

Напомним, администрация США начала вывод войск из Афганистана с 1 мая и обещала закончить его в полной координации с союзниками до 11 сентября. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. По его словам, миссия Вашингтона провалилась.