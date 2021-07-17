Россия сократила вложения в американские гособлигации до 3,8 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия сократила свои вложения в американские государственные ценные бумаги в мае примерно на 150 миллионов долларов. Это следует из данных Министерства финансов США.

Согласно приведенным данным, российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 млрд долларов в апреле и 3,976 млрд долларов в марте текущего года, когда вложения в американские гособлигации сократились на 30 процентов.

Доля долгосрочных облигаций в мае текущего года составила 305 млн долларов. На краткосрочные облигации было выделено 3,5 млрд долларов.

Россия начала резко сокращать свои вложения в американский госдолг еще весной 2018 года. Так, в апреле того года их уровень снизился с 96 млрд долларов до 48,7 миллиардов долларов, а в мае - до 14,9 млрд долларов. В мае прошлого года РФ сократила объем вложений с 6,85 млрд долларов до 5,39 млрд долларов.

Крупнейшим держателем госдолга США в мае остается Япония с показателем 1,26 трлн млрд. Второе место занимает долгое время лидировавший Китай с 1,07 трлн долларов.

Напомним, накануне Минтруд США сообщил, что годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года, а показатель базовой инфляции в годовом выражении стал самым высоким с ноября 1991 года. Согласно приведенным данным, потребительские цены в июне 2021 года выросли на 0,9 процентов по сравнению с маем.