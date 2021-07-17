В России 17 июля 2021 выявлено 25 116 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 25 116 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во субботу, 17 июля, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 4 561. Второе место по количеству заболевших остается у Московской области с показателем 2 541. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 1 957 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех в 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 10,8 процентов не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за сутки зарегистрировали 787 летальных исходов, а полностью выздоровели 21 437 человек.

Таким образом, по состоянию на субботу, 17 июля, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 5 933 115 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 147 655 заболевших, а полностью выздоровели 5 322 345 пациента.