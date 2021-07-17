Мишустин поручил проверить объем вакцин от коронавируса

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Министерству здравоохранения провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы актуализировать информацию об остатках.

Глава правительства указал, что на фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в российских регионах, поэтому в ходе инвентаризации необходимо спрогнозировать потребность и сформировать резерв. О результатах работы ведомства должны сообщить правительству до 21 июля.

В ходе заседания координационного совета премьер-министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остаётся сложной, а также указал на необходимость действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения. В связи с этим руководителям российских регионов рекомендовано обеспечить продолжение работы по формированию достаточного резерва коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с COVID-19.

Мишустин также обратил внимание на то, что, чтобы заранее прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом нужно продолжать тестирование россиян и оперативно получать результаты исследований. Тем не менее, ряд коммерческих лабораторий не передают в государственные информационные системы сообщения о проведенных тестах в полном объёме. Для решения этой проблемы необходимо внести изменения в постановление Правительства о временных правилах учёта информации для предотвращения распространения коронавируса. Рассмотреть возможность издания такого проекта постановления Минздраву и Минцифры поручено до 20 июля.