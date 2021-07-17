Китайский суборбитальный корабль совершил свой первый полет Фото: REUTERS

В минувшую пятницу, 16 июля, Пекин провел успешные испытания своего многоразового суборбитального корабля. Об этом говорится в заявлении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Запуск корабля прошел с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, после чего китайский корабль совершил успешную горизонтальную посадку на аэродроме Алашань-Юци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

Как отмечает агентство «Синьхуа», полет «оказался полностью успешным». По их данным, этот корабль можно использовать в системе космических перевозок, а его успешный полет «заложил прочную основу для развития системы многоразовых космических перевозок» в КНР.

CASC в свою очередь заявляет, что развитие технологий многоразовых космических перевозок является «важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу».

Название корабля, а также продолжительность его полета и другие подробности пока не сообщаются.