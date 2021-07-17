В Москве и области ожидаются гроза, ливень и сильный ветер 17 июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице и в Московской области в субботу 17 июля ожидает гроза, которая будет сопровождаться ливнями и шквалистым ветром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Согласно прогнозам «Центрального управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ухудшение погоды будет наблюдаться в Подмосковье 17 июля с 11:00 с сохранением до конца дня. В столичном регионе прогнозируются гроза с дождем и ливень.

Как уточняется, во время грозы возможно шквалистое усиление ветра. Его порывы могут вырасти до 12-17 метров в секунду. На этом фоне в МЧС рекомендовали жителям региона по возможности оставаться дома.

Напомним, жителей столицы предупреждают об опасности ливней уже несколько дней подряд. В минувшую четверг, 15 июля, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столице, что в городе после изнуряющий жары ожидаются грозы и ливни, а местами пройдет град диаметром до трех миллиметров. Как писал сайт kp.ru, в подмосковных Мытищах на видео засняли смерч.