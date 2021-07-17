Посадивший Ан-28 пилот впервые рассказал, что случилось

Командир сообщил, что, когда подлетел самолет спасателей, он сообщил, что никто в медицинской помощи не нуждается Фото: Личный Архив

Следствие допросило командира совершившего аварийную посадку в Томской области самолета Ан-28 Анатолия Прыткова для того, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Пилот находился в больничной койке, поскольку при жесткой посадке сломал ногу.

Во время допроса командир сообщил, что, когда подлетел самолет спасателей, он сообщил, что никто в медицинской помощи не нуждается.

Смотреть видеосюжет Опубликованы кадры из больницы, где допрашивают посадившего Ан-28 пилота

Напомним, в пятницу, 16 июля, самолет Ан-28 пропал с радаров на территории Томской области. Воздушное судно с пассажирами на борту следовало по рейсу Кедровый - Томск, связь с лайнером оборвалась через 20 минут после вылета самолета из аэропорта. Как сообщалось, перед тем, как пропасть с радаров, экипаж успел подать аварийный сигнал: в 13:00 по московскому времени МЧС получило сообщение о том, что у самолета сработал аварийный маяк.

Позже поступило сообщение о том, что все пассажиры самолета живы. В региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП заявили, что никто из пассажиров воздушного судна не получил тяжелых травм, однако уточнили, что пилот самолета сломал ногу.