Менеджер певицы встала на защиту Шнурова, написавшего: "Все ждут, когда уже умрет МакSим"

МакSим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Богушевская, менеджер певицы МакSим, прокомментировала стихотворение Сергея Шнурова, в котором он упомянул Марину Абросимову, а также рассказал о реакции блогеров на кончину актера и музыканта Петра Мамонова.

Как писал сайт kp.ru, бывший фронтмен группировки «Ленинград» жестко высмеял любителей публично поскорбеть. По его мнению, действия блогеров нечистоплотны, и они выражают интерес только ради траффика.

«Забыли. Люди жаждут новостей./ Все ждут, когда уже умрёт Максим,/ Чтоб некрологи стряпать всех мастей./ И собирать просмотры с ними лайки», - написал артист.

Многие россияне раскритиковали посчитали, что Шнуров высказался о МакSим с неуважением, однако менеджер певицы заступилась за артиста. «Молодец! А для тех, кто не вчитывается, считая, что Шнуров оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз», - написала она.

Напомним, МакSим уже месяц находится в коме. Согласно последним данным, у нее началось воспаление в головном мозге. По словам врача Андрея Звонкова, у артистки есть серьезное осложнение - плеврит.