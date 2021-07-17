Правительство РФ одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России одобрило законопроект, который призван обеспечить защиту пенсионных накоплений от действий недобросовестных страховщиков. Об этом сообщается в перечне решений по итогам заседания кабмина, опубликованном на его сайте в субботу, 17 июля.

Как говорится в заявление, проект закона «направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании».

В минувшую пятницу, 16 июля, в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что люди, которые пострадали от действий недобросовестных страховщиков, смогут вернуть потерянные денежные средства от процентов при переводе денег из одного пенсионного фонда в другой.

Глава правительства отметил, что любой россиянин может перевести свои накопления из одного пенсионного фонда в другой, а новые меры помогут гражданам защитить свои будущие пенсии.

В пресс-службе правительства сообщили, что кабмин решил внести законопроект в Госдуму РФ.

Напомним, ранее экономист перечислил категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты.