Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану на саммите в Женеве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на российско-американском саммите в Женеве предлагал своему коллеге из США Джозефу Байдену скоординировать действия на афганском направлении. Об этом в субботу, 17 июля, пишет издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию источников.

По данным издания, российский лидер предложил задействовать военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации на территории Афганистана. Владимир Путин также предложил обмениваться информацией с использованием дронов на российских базах.

- Если бы американская сторона была заинтересована в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это предложение. Но пока четкого ответа не последовало. Это наводит на мысль, что у них все же другие цели, - сказал один из собеседников газеты.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался от комментариев по этой теме, официального подтверждения этой информации от Кремля тоже пока что нет.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава МИД России Сергей Лавров сообщил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане и подчеркнул, что Россия заинтересована оказать содействие диалогу сторон конфликта. По словам министра, есть риски перетока нестабильности из Афганистана в соседние страны, а сам афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков в этом государстве.