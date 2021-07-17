Чечня и НАО стали лидерами по снижению продолжительности жизни по России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чечня и Ненецкий автономный округ стали лидерами по снижению продолжительности жизни среди российских регионов. В целом продолжительность жизни при рождении в минувшем году снизилась во всех субъектах страны, кроме Севастополя. Об этом в субботу, 17 июля, говорится в материалах Росстата.

По информации службы государственной статистики, продолжительность жизни в Чечне снизилась на пять процентов (на 3,8 года), в Ненецком автономном округе - на 3,8 процента (2,8 года). Третье место в списке снижения продолжительности жизни по стране заняла Липецкая область, где показатель упал на 3,7 процента (2,8 года).

Рост зафиксировали только в Севастополе – там он составил 0,05 года. Наиболее высокая продолжительность жизни сохраняется в Ингушетии - почти 81,5 года, в Дагестане - 76,4 года, и на территории российской столицы - 76,2 года.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российское министерство здравоохранения в своих отчетах об итогах работы в 2020 году и задачах на 2021 год сообщило, что ожидаемая продолжительность жизни в государстве за двенадцать месяцев снизилась на 1,84 года, до 71,5 года.