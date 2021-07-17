Замглавы Южного таможенного управления задержан по подозрению в хищении 85 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации задержаны по подозрению в хищении 85 миллионов рублей при исполнении государственного контракта. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Следствие по материалам Федеральной службы безопасности установило, что в 2018 году во время электронного аукциона, должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену госконтракта на приобретение здания. Так они сформировали условия к ограничению конкуренции и созданию для одной из организаций преимущественных условий.

- После заключения контракта на сумму свыше 253 миллионов рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью примерно три тысячи квадратных метров, а также два участка земли. При это стоимость данного имущества была завышена на 85 миллионов, выделенных их бюджета, - говорится в сообщении СК.

Похищенными деньгами задержанные злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Сообщается, что в скором времени следователем Московского следственного отдела воздушном и водном транспорте им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.