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Политика17 июля 2021 16:30

Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на «вопиющее» подавление свободы слова на Украине

Действия Киева, который нарушает свои обязательства, не встречают адекватной оценки со стороны международных структур
Ксения АНУФРИЕВА
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Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на «вопиющее» подавление свободы слова на Украине. Фото: Александр Щербак /ТАСС

Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на «вопиющее» подавление свободы слова на Украине. Фото: Александр Щербак /ТАСС

Международные структуры, в том числе и ОБСЕ, должны четко и своевременно реагировать на «вопиющее» подавление свободы слова на территории Украины. Об этом в субботу, 17 июля, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя визит представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Терезы Рибейру в Незалежную.

- Что же на выходе от визита? Серьезного разбора безобразий, которые творятся на Украине, мир так и не увидел. Были только полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания. Необходимо четко артикулировать неприемлемость такой политики. Недостаточно просто «желать успехов в поиске методов борьбы с дезинформацией», - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова отметил, что действия властей Украины, которые нарушают обязательства по многим международным документам, так и не встретили адекватной оценки со стороны международных структур. Представитель российского МИД добавил, что необходимо своевременно, полно и откровенно реагировать на практику подавления свободы слова в этой стране.

Как сообщал сайт kp.ru, до этого российский лидер Владимир Путин оценил закрытие нескольких украинских телеканалов в начале этого года как проявление двойных стандартов и нарушение свободы слова.