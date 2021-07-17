Иммунолог Крючков: Россиянам не нужно будет ревакцинироваться от коронавируса каждые полгода всю жизнь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям России не нужно будет ревакцинироваться от коронавирусной инфекции каждые полгода в течение всей жизни. Это необходимо делать только во время пандемии, а она не будет длиться вечно. Об этом в субботу, 17 июля, заявил иммунолог Николай Крючков в интервью сайту mk.ru.

- Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет. Если все сделать правитель, то в России эпидемия закончится уже к лету следующего года, - сказал он.

Эксперт отметил, что тогда останется только контролировать внешние границы, чтобы на территорию страны вновь не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от коронавирусной инфекции, и где болезнь продолжает распространяться. Николай Крючков подчеркнул также, что следует как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам.

- При сохранении нынешних темпов вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли новые вспышки инфекции, - заключил иммунолог.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что во время подъема заболеваемости коронавирусом повторную прививку следует делать раз в полгода, а при спокойной ситуации — раз в год.