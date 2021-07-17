Мишустин поручил объяснить работодателям порядок проведения вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты и Роспотребнадзору направить работодателям разъяснения о порядке проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается на официальном сайте кабмина.

- Объяснить работодателям порядок организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядок учета процента вакцинированных от коронавируса сотрудников, - говорится в поручении премьер-министра.

Ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля текущего года.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава правительства также поручил Минпромторгу и министерству здравоохранения России провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса, чтобы актуализировать информацию об остатках препаратов.