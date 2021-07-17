Пожар произошел на складе покрышек в Балашихе

В Салтыковке загорелся склад, в котором хранились покрышки для грузовых машин. Фото: Instagram a_logutenkov

Крупный пожар произошел в районе подмосковной Балашихи: в Салтыковке загорелся склад размером 50 на 100 метров, в котором хранились покрышки для грузовых машин. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили сайту kp.ru очевидцы.

Фото: Instagram a_logutenkov

Сообщается, что сотрудники пожарной службы уже прибыли на место происшествия на улице Поповка и приступили к ликвидации возгорания, однако чёрного дыма над ангаром становится только больше. Информации о пострадавших в результате пожара пока что нет.

Как сообщал сайт kp.ru, в начале июля крупный пожар произошел в поликлинике на северо-западе российской столице. Возгорание началось в медицинском учреждении, расположенном на улице Габричевского в пятом доме, в одном из кабинетов поликлиники загорелся диван. К счастью, обошлось без эвакуации и пострадавших.