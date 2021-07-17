Экс-посол Украины в США призвал готовиться к худшему сценарию по «Северному потоку — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский посол в Соединенных Штатах и Франции Олег Шамшур призвал жителей государства готовиться к «худшему сценарию» по «Северному потоку — 2». Об этом украинский дипломат заявил в эфире местного телевизионного канала «Украина 24».

- Необходимо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики в ходе саммита Меркель и Байдена как раз подтвердило, что влияние этого обсуждения на судьбу трубопровода, на место в нем нашей страны, оно в принципе нулевое. Лидеры США и Германии просто зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы украинской стороны, но ничего не изменилось, - заявил он.

По словам Олега Шамшура, у Украины «есть шанс помешать запуску» российского газопровода с помощью новых санкций со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг накануне сообщил, что «Северный поток — 2» планируют достроить к концу августа 2021 года. В настоящее время трубопровод построен более чем на 98 процентов.