Эксперт: мошенники придумали новую схему обмана россиян вместо «сотрудников банка» Фото: Shutterstock

В России вновь активизировались телефонные мошенники. Раньше злоумышленники чаще всего представлялись своим жертвам «сотрудниками банков», но теперь стала популярна новая версия это мошеннической схемы. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил в интервью сайту kp.ru, директор Научно-исследовательского финансового института при Минфине России Владимир Назаров.

- Постоянно обращаем внимание на рост атак и, скажем так, на их оригинальность и изворотливость. Если раньше мошенники прикидывались работниками банков, то сейчас большинство звонков - это от якобы сотрудников МВД. Нельзя верить им на слово, нельзя сообщать номера карточек, а уж тем более CVV-код или переводить деньги. Даже если вас будут убеждать, что вы участвуете в некой специальной операции, - предупредил специалист.

Владимир Назаров отметил, что за последние шесть месяцев примерно половина опрошенных россиян сталкивалась с телефонными мошенниками, а каждый десятый перевел им средства. За первые четыре месяца 2021 года количество кибермошеничеств выросло больше, чем на четверть.

В настоящее время у мошенников популярна новая схема: они начали представляться «сотрудниками правоохранительных органов» и говорить россиянам, что на их имя якобы собираются оформить кредит. Схема изменилась, а вот цель злоумышленников осталась прежней: либо выведать личные данные жертв, либо заставить их перевести средства.

Ранее сайт kp.ru писал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян со страховыми агентами. В Центральном банке страны сообщил, что специалисты уже знают об этом способе хищения денег.

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