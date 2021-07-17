Росстат: россияне чаще всего недовольны в своем жилье плохой освещенностью и шумом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители России чаще всего недовольны в своем жилье плохой освещенностью подъездов, шумом и пылью с улицы, а также шумом от соседей. Об этом в субботу, 17 июля, свидетельствуют данные наблюдения условий жизни граждан, проведенного Росстатом.

На плохую освещенность подходов к дому или подъездов многоэтажных жилых зданий пожаловались 13,1 процента опрошенных. На шум с улицы, грязный воздух и пыль – 11,4 процента. Про шумных соседей высказались 11,3 процента участников исследования.

Еще 7,2 процента семей недовольны недостатком тепла в своих квартирах, а 6,2 процента - сыростью или промерзанием стен и полов жилища. Примерно 5,1 процента сообщили, что в их жилье водятся насекомые или грызуны, 4,4 процента пожаловались на регулярное нарушение общественного порядка около своих домов.

При этом 63,9 процента опрошенных семей не указали ни на один из вышеперечисленных факторов. Большинство семей оценило состояние своего жилья как хорошее, и только ,3 процента назвали его плохим. При этом о потребности в улучшении жилищных условий заявила четверть российских домохозяйств.

Лишь 13,9 процента российских семей готовятся. Треть из них намерены купить другое жилье, 11,1 процента — вселиться в жилье, которое уже строится, 6,3 процента — рассчитывают получить новое жилье в связи со сносом старого.