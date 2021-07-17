Times: Британия готовит тайную спецоперацию против России и Китая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецподразделения Великобритании готовят новую тайную операцию, направленную против России и Китая. Об этом в субботу, 17 июля, пишет издание Times, ссылаясь на информацию бригадира Марка Тоттена.

Он заявил, что особая воздушная и лодочная службы королевства намерены проводить более опасные операции по противостоянию другим странам. По словам Тоттена, в скором времени он возглавит «будущие силы спецназначения» морской пехоты Великобритании, которые будут помогать спецподразделениям в борьбе с терроризмом и противодействию наемникам в мире. Войдут в такую группу около четырех тысяч человек.

- Эти подразделения должны сосредоточиться на более сложных и комплексных заданиях против России и Китая. Для этого им необходимы знания и опыт настоящих специалистов. Пока что мы можем выполнять некоторые задачи, например, проводить контртеррористическая деятельность в море или совместные операции, - сообщил бригадир.

Предполагается, что спецподразделения могут работать совместно с разведслужбой Британии - MI6. Основной их целью будет следить за военными и разведывательными подразделениями российской и китайской сторон. Кроме того, они могут заняться подготовкой военно-морских сил государств у Южно-Китайского моря для защиты от КНР.

Напомним, недавно британский военный корабль Defender нарушил государственную границу России около мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль РФ неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу по курсу движения судна, а истребитель Су-24М — бомбометание.