Встреча Зеленского и Байдена ожидается в конце июля – начале августа 2021 Фото: REUTERS

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джозефа Байдена состоится в течение нескольких недель. Она ожидается в конце июля – начале августа текущего 2021 года. Об этом в субботу, 17 июля, сообщил пресс-секретарь украинского главы Сергей Никифоров.

- Встреча планируется на последние дни июля, первые дни августа, примерно в этом диапазоне, она обязательно состоится. Дату встречи президентов Украины и Соединенных Штатов немного сместили, но не стоит делать из этого трагедию, - сказал он.

Как писал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о личной встрече. Глава государства подчеркнул, что нынешние киевские власти «найдут, о чем поговорить» в отношении публикации президента России «Об историческом единстве русских и украинцев».