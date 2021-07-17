Число погибших из-за наводнений в Германии выросло до 141 Фото: REUTERS

Число погибших из-за последствий наводнений на западе Германии выросло минимум до 141. Об этом в субботу, 17 июля, свидетельствуют данные, представленные полицией Кобленца на федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

В Рейнланд-Пфальце – районе, которые больше всего пострадал от стихии, - число жертв увеличилось до 98. В Северном Рейне - Вестфалии погибли минимум 43 человека. В районе Арвайлер на западе Германии из-за последствий разрушительного наводнения пострадали в общей сложности не менее 670 местных жителей.

В минувшую пятницу значительно ухудшилась обстановка в городе Эрфтштадт под Кельном: там наводнения разрушили много жилых домов, власти опасаются многочисленных жертв.

Как писал сайт kp.ru, завтра канцлер Германии Ангела Меркель намерена посетить наиболее пострадавшую из-за стихии федеральную землю Рейнланд-Пфальц. Во время поездки глава немецкого правительства будет проинформирована о текущей ситуации и масштабах ущерба.