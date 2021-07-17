Видео уплывающего из-за наводнения дома в Германии появилось в сети. Фото: кадр из видео

Последствия наводнений из-за проливных дождей на территории Германии становятся все более разрушительными и приобретают угрожающие масштабы. Стихия на западе государства смывает автомобили, деревья и даже небольшие дома. В субботу, 17 июля, в сети появилось видео, на котором видно, как мощный поток воды сносит целое здание.

Вода в ФРГ размыла автомобильные дороги, уничтожила хозяйственные постройки и жилые строения, погибло множество диких и домашних животных. По последним данным, жертвами наводнений по всей стране стали по меньшей мере 141 человек. Из них 98 жителей государства погибли на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, которая больше всего пострадала от последствий стихии.

Особенно пострадал город Айфель административного района Арвайлер: как писал сайт kp.ru, там в результате обрушения дома погибли по меньшей мере 18 человек.

Плачевная ситуация сложилась и в округе Эрфтштадт-Блессем, где потоки воды размыли провал в земле диаметром 300 метров. В этот провал вода уже смыла несколько жилых домов, гаражей, машин и даже кладку средневекового замка.