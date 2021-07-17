Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире17 июля 2021 21:22

Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале

Он получил премию за роль в конкурсной картине «Нитрам»
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале

Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале

Фото: REUTERS

Американского киноактера и музыканта Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на 74-м Каннском кинофестивале. Решение в субботу, 17 июля, огласили члены жюри во главе с американским режиссером Спайком Ли во время торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Калеб Лэндри Джонс удостоился премии как лучший актер на Каннском кинофестивале за свою роль в конкурсной картине «Нитрам», снятой режиссером Джастином Курзелем.

Приз жюри Каннского кинофестиваля в этом году получил режиссер из Израиля Надав Лапид за кинокартину «Колено Ахеда».

В 201 году борьбу за главную награду – «Золотую пальмовую ветвь» - в общей сложности ведут 24 фильма, в том числе кинолента российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Смотреть видеосюжет
«Нитрам» трейлер
«Нитрам» трейлер
#Nitram (Caleb Landry-Jones) lives with his mother (Judy Davis) and father (Anthony LaPaglia) in suburban Australia in the Mid 1990s. He lives a life of isolation and frustration at never being able to fit in. That is until he unexpectedly finds a close friend in a reclusive heiress, Helen (Essie Davis). However when that friendship meets its tragic end, and Nitram s loneliness and anger grow, he begins a slow descent into a nightmare that culminates in the most nihilistic and heinous of acts. A film by #JustinKurzel. More from Madman Films: http://www.madmanfilms.com.au Instagram: http://www.instagram.com.au/madmanfilms Twitter: http://www.twitter.com/madmanfilms Facebook: http://www.facebook.com/madmanfilms