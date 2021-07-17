Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на Каннском кинофестивале Фото: REUTERS

Американского киноактера и музыканта Калеба Лэндри Джонса признали лучшим актером на 74-м Каннском кинофестивале. Решение в субботу, 17 июля, огласили члены жюри во главе с американским режиссером Спайком Ли во время торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Калеб Лэндри Джонс удостоился премии как лучший актер на Каннском кинофестивале за свою роль в конкурсной картине «Нитрам», снятой режиссером Джастином Курзелем.

Приз жюри Каннского кинофестиваля в этом году получил режиссер из Израиля Надав Лапид за кинокартину «Колено Ахеда».

В 201 году борьбу за главную награду – «Золотую пальмовую ветвь» - в общей сложности ведут 24 фильма, в том числе кинолента российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».