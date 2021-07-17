Два человека погибли в перестрелке в Сухуме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человека погибли и один получил ранение в результате перестрелки, которая произошла сегодня вечером в Сухуме. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается на официальном сайте министерства внутренних дел Абхазии.

Инцидент произошел примерно в 19:54 у дома номер восемь по улице 13 сентября в «Новом районе».

- В Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены три человека. Двое из них - Гудалия Руслан и Дзиба Беслан – умерли в результате полученных ранений, в отделении реанимации врачи продолжают оказывать помощь третьему пострадавшему, - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте, где произошла перестрелка, работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра министерства. Глава правоохранительного ведомства Дмитрий Дбар приказал поднять по тревоге личный состав МВД и объявить план-перехват. Правоохранители устанавливают личности и ищут причастных к совершению данного преступления лиц.